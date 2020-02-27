محافظ قنا: الضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مساء اليوم الخميس، اتخاذ قرار بإحالة موظف بديوان عام المحافظة إلى النيابة العامة لارتكابه مخالفة بالعمل، كما قرر إحالة موظف بالوحدة المحلية لمدينة قنا إلى النيابة الإدارية وإيقافه عن العمل ثلاثة أشهر لمخالفته القانون والتعليمات.وشدد المحافظ في بيان للمكتب الإعلامي لمحافظة قنا، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات وإحالتها للجهات المختصة والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، مشيرا إلى أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه.