أسبوع وينتهي تصوير «بنت القبايل»

أكد المخرج حسني صالح، أنه يصور الحلقات الأخيرة من مسلسله الجديد "بنت القبايل"، في منطقة دهشور.وقال حسني لـ"الدستور"، إن العمل يتبقى له حوالي أسبوع واحد فقط، وينتهي تمامًا من تصويره، مشيرًا إلى أن العمل يتم تصويره في لوكيشن داخلي بمنطقة دهشور.يناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.ويعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء على قناة الحياة، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، وهو من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.