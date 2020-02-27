خبير عسكري يكشف سبب غياب وزير الدفاع والمشير طنطاوي عن جنازة «مبارك»

أوضح اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، سبب غياب وزير الدفاع الفريق محمد زكي، عن حضور جنازة الرئيس الراحل مبارك، قائلًا إن وزير الدفاع كان في مأمورية خارج البلاد.وأضاف اللواء سمير فرج، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن سبب عدم حضور المشير حسين طنطاوي الجنازة، يرجع إلى أنه يُعاني من التهاب في الأذن الوسطى، لافتًا إلى أنه أعد اليوم نعيا للرئيس مبارك في إحدى الصحف الكبرى.كما لفت إلى أن المشير طنطاوي زار الرئيس الأسبق في مستشفى المعادي، بعد خروجه من المجلس العسكري.