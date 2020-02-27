انتشال جثتين ومصاب من تحت أنقاض سور مدرسة بفرشرط

تمكنت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، من انتشال جثتين ومصاب من تحت الأنقاض في انهيار سور مدرسة بفرشوط شمالي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير عام المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا يفيد، بانتشال جثة عصام زكي السيد، 45 عاما، ومصطفى سعيد بهيج، 30 عاما، وإصابة أبو الوفا محمود أبو الوفا، 35 عاما، في انهيار سور المدرسة المهنية بمدينة فرشوط شمالي محافظة قنا، وسط المدينة.تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.