4 مليارات جنيه تكلفة إنشاء مركز مجدي يعقوب بالقاهرة

وأشار إلى أن الدكتور مجدي يعقوب، وضع بريطانيا على خريطة العالم في جراحة القلب، وخاصة بعد الأعداد الكبيرة التي نفذها وبالمركز الجديد سيضع مصر على خريطة جراحات وأمراض القلب.









كشف الدكتور مجدي إسحاق، المستشار التنفيذ لمستشفى مجدي يعقوب لجراحة القلب بأسوان، أن مركز مستشفى يعقوب الجديد بالقاهرة، تبلغ تكلفة إنشائه الكلية 290 مليون دولار أي ما يعادل 4 مليارات جنيه.وأضاف خلال حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "cbc": "المبلغ الذي تم جمعه من التبرعات في حفل صناع العمل، وصلت إلى 25 مليون جنيه وما زال الطريق أمامنا طويل".وتابع: "مركز مجدي يعقوب، هو مركز علمي متكامل من حيث الجزء العلاجي فهو قادر على علاج 12 ألف مريض قلب وعمليات قسطرة، والكشف على 80 ألف مريض في السنة، بالإضافة إلى أنه يضم مركز للأبحاث مساحته 50 ألف متر، ومركز ابتكارات على مساحة 2000 متر، والمركز يقام على 27 فدانا، و70% من العمليات تستهدف الأطفال في العلم العربي استقبال الوفود له سيكون عام 2023".وأكد أنه خلال الحفل تم الاتفاق مع الشيخ محمد بن راشد، على إطلاق اسمه على مركز الأبحاث ووافق على ذلك، مشيرا إلى أن المركز سيكون أكبر مركز للأبحاث في الشرق الأوسط، والثاني على مستوى العالم، كما أن المركز يضم جزء تعليمي وتدريبي لإخراج كوادر كثيرة من المصريين والعرب والأفارقة ليكونوا ممثلين وامتداد لمجدي يعقوب.