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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع رجل والبحث عن مفقودين في انهيار سور مدرسة بفرشوط

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:24 م
انهيار سور مدرسة
انهيار سور مدرسة بفرشوط
قنا: إسلام البكري
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لقي شخص مصرعه، متأثرًا بإصابته في انهيار سور مدرسة بمدينة فرشوط، شمالي قنا، وتحاول قوات الحماية المدنية البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد انتشال جثة عصام زكي السيد، 45 عاما، في انهيار سور المدرسة المهنية بمدينة فرشوط.

انتقلت قوات الحماية المدنية بنجع برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، إلى مقر الواقعة، للبحث عن آخرين تحت الأنقاض، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارتين لنقل الضحايا إلى مستشفيات فرشوط ونجع حمادي وأبو تشت شمالي محافظة قنا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى،وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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