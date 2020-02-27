فصل الكهرباء وتفريغ السولار من «قطار مطروح» (صور)

قامت قوات الحماية المدنية بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بالانتقال إلي مكان حادث انقلاب قطار الإسكندرية - مطروح، ومساعدة مرفق الإسعاف في إخراج المصابين من عربات القطار.ونجحت قوات الحماية المدنية في فصل الكهرباء وتفريغ السولار من تانكات القطار، حيث تم تأمين مكان الحادث حتي يتمكن الونش من رفع عربات القطار.يذكر أن شهدت محافظة مطروح، اليوم الخميس، انقلاب عربات قطار الإسكندرية - مطروح، بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين..وأوضحت مديرية الصحة في بيان رسمي، أنه تم توزيع الحالات المصابة على المستشفيات مستشفى الحمام، مستشفى العلمين، مستشفى الضبعة، حيث ارتفع عدد المصابين إلى 44 مصابا.