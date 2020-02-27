بسمة وهبة تناشد وزيرة الصحة الاهتمام بحالة نهلة رمضان

قال الكابتن إبراهيم أبو كليلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، إن البطلة المصرية نهلة رمضان، تم عرضها على الأطباء في مستشفى الشيخ زايد، وعدة مستشفيات أخرى، ولم يتمكن أحد من تشخيص حالتها، ولا مرضها.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E":"محدش عارف يشخص الحالة، وتعاني من نزيف مستمر لمدة 3 سنوات، وهي على السرير، نريد سفرها إلى الخارج، وحقها أمام البطولات التي حققتها لمصر".وناشدت الإعلامية بسمة وهبة، وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالحالة، وليس مجرد إدخالها المستشفى، كما ناشدت وزيرة الصحة، للتدخل والاهتمام بالحالة.