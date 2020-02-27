رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر يعلق على قرار السعودية بشأن وقف منح تأشيرات العمرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:08 م
العمرة
العمرة
أميرة العناني
طباعة
تابع الأزهر الشريف ببالغ القلق الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" وتسببه في وفاة الكثيرين حول العالم، وما أعقب ذلك من اتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية للوقاية من هذا الوباء الخطير.

وأكد الأزهر أن الإسلام حث على دفع الضرر وأمر باتخاذ التدابير والاحتياطات كافة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، وأن موقف المملكة العربية السعودية جائز ومشروع ومأجور، بل هو واجب شرعًا لحفظ النفس، الذي هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الذي تدور حوله الأحكام الجزئية والفرعية حمايةً للناس وللمجتمعات.

وأيد الأزهر هذه الإجراءات الوقائية الاستباقية التي تتخذها المملكة لمنع تفشي الأوبئة بين المسلمين الراغبين في أداء الشعائر الدينية من عمرة أو زيارة للمقدسات الإسلامية، داعيا الجميع إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في كل دول العالم، كما نصح جميع المسؤولين باتخاذ التدابير اللازمة كافة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع تفشي هذا الوباء وهي مسئولية وضرورة دينية لا يجوز التهاون فيها.

موضوعات متعلقة

مصدر: 20 مصابًا فى حادث قطار الإسكندرية - مطروح

زكريا عزمي يكشف موقف مبارك من فيلم «السفارة في العمارة» (فيديو)

الباز يتحدى عبدالله رشدى: أجب على هذا السؤال

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

مصدر يفضح «الجزيرة».. ويكشف تفاصيل ضبط اثنين أثناء التصوير بـ«التحرير»

مفاجأة من الزمالك للاعبيه قبل مباراة الترجي

لا وفيات.. «الصحة» تعلن الحصيلة النهائية لمصابي حادث قطار مطروح

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": مميزات عملية تحويل مسار الأثنى عشر والساسي

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
ثروت الخرباوي
ابن تيمية.. قصة الأب الروحى لـ«شياطين الإرهاب»
المزيد

الثقافة

بعد تأجيله.. افتتاح معرض فاروق حسني الثلاثاء

الثلاثاء.. جاليري ضي يستضيف مناقشة «سجين مسقط»

«أحزان المساء» في القائمة الطويلة للبوكر 2020

صدور الترجمة العربية لكتاب «مفهوم الأخلاق» لـ ولتر ستيس