مقتل 60 جنديا تركيا في قصف روسي على إدلب

أكدت مصادر سورية مقتل 60 جنديا تركيا اليوم، في قصف روسي سوري على محافظة إدلب ضمن عمليات الجيش السوري لتحرير إدلب من الجماعات الإرهابية.وكشفت وكالة «ستيب» السورية أن عددا كبيرا من المواطنين الأتراك تجمعوا أمام مشفى الريحانية بعد وصول عشرات الجثث والمصابين من الجنود الأتراك إثر قصف جوي طال نقطة تركية جنوب إدلب.من جانبه، أكد المذيع السوري بقناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب، في تغريدة له عبر حسابه بـ«تويتر» مقتل عشرات الجنود الأتراك.وأضاف: «من المتوقع أن تكون هذه الليلة خطيرة جدًا في إدلب، حيث بدأ الطيران الروسي بقصف مواقع تركية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 40 جنديا تركيا، بالإضافة لـ١٧ آخرين تحت الأنقاض، ومن المتوقع تجدد القتال ليلًا خاصة أن الروس يفضلون المعارك الليلية».وأفادت مصادر إعلامية تركية عن عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعًا أمنيًا عاجلًا بعد الهجوم.وأكد التليفزيون الروسي في وقت سابق اليوم، أن الجيش التركي تعمد ضرب الطيران الروسي بصواريخ موجهة محمولة على الكتف.