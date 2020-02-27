تفاصيل مقتل عامل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعين شمس

صرح مصدر أمنى بأنه فى ضوء ما تناوله الإعلامى وائل الإبراشى – مقدم برنامج "التاسعة مساءً " والذى يُعرض على القناة الأولى المصرية، حول مقتل عامل فى مشاجرة بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.فقد ورد للأجهزة الأمنية المعنية باستقبال إحدى المستشفيات العامة لأحد الأشخاص (عامل 49 سنة مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية وسبق اتهامه فى "9" قضايا آخرهم قضية "مخدرات") ووفاته متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بأجزاء متفرقة من جسده.وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وشخص آخر (مالك محل قطع غيار، 52 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بسبب خلافات حول الجيرة تدخل على إثرها نجل الأخير (عاطل 23 سنة، مقيم بذات عنوان والده – له معلومات جنائية وصادر ضده حكم قضائى بالحبس لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة، وسبق ضبطه واتهامه فى قضية "قتل")، حيث قام بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته التى أودت بحياته.وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط الجاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات وباستدعاء أهلية المتوفى قاموا باتهام كلًا من والد وشقيق المتهم بالاشتراك معه فى التعدى على المجنى عليه مما أدى لوفاته، وجارى تكثيف الجهود لضبطهما تنفيذًا لقرار النيابة الصادر بشأنهما.