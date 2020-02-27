تامر أمين يوجه رسالة خاصة لشيرين

وجه الإعلامي تامر أمين رسالة خاصة للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد الإعلان عن إصابتها بورم ليفي على الرحم.وقال خلال حلقة برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كل الدعاء وكل الأماني القلبية لكِ يا شيرين وأتمنى أن يرفع الله عنك المرض وكل شيء سيء".وأضاف: "انتقدتها كثيرًا ولكن ليس على الغناء ولكن على الكلام والهزار والذي يكون في بعض الأحيان خارجًا عن السياق، ولكن تبقى شيرين أهم وأحلى صوت في مصر وأصدق إحساس وألف سلامة عليكِ يا صاحبة أحلى صوت".وكانت شيرين عبدالوهاب قد كشفت مؤخرًا أن سبب زيادة وزنها هو إصابتها بورم ليفي على الرحم، وبسببه خضعت لجراحة.