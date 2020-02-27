7.4 مليار جنيه إجمالي قيم التداول في البورصة خلال أسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي نحو 7.4مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.4 مليار ورقة منفذة على 110 آلاف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.2 مليار ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 57.31 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 42.69%.وبحسب تقرير البورصة الأسبوعي، سجلت تعاملات المصريين نسبة 64.4 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.2 % والعرب على 9.4 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 162.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 29.9 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.وبلغت تعاملات المصريين 63.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.5 % وسجل العرب 10.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.7 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 789.5 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.