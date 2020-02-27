البورصة تخسر 28 مليارا رغم طرح شركة جديدة خلال أسبوع

خسرت الأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 28.15 مليار جنيه من القيمة السوقية للأسهم وسط ضعف عمليات التداول وذلك بالرغم من بدأ التداول على أول طرح عقاري جديد في البورصة خلال العام الحالي وذلك بالتزامن مع وفاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبلغ إجمالي القيمة السوقية 667 مليار جنيه يمثل انخفاضا بنحو 4.12%.وبحسب تقرير البورصة الأسبوعى، أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13008 نقطة،مسجلا انخفاضا بنحو 5.19.%بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 3.73% عند مستوي 1209 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 5.45% ليغلق عند مستوي 1818 نقطة.وبالنسبة لمؤشر capped EGX30، سجل انخفاضا بنحو 5.8%مغلقا عند 14756 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 3.93 %مغلقا عند1311 نقطة.