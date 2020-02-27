«هاري» يقطع الوصال مع الحياة الملكية ومراسمها (فيديو)

عرضت فضائية "ten" تقريرًا يكشف مواصلة الأمير هاري، وسعيه في اتخاذ الإجراءات للابتعاد عن الحياة الملكية ومراسمها.وكشف التقرير المذاع عبر فضائية "ten" طلب الأمير هاري من الحاضرين فى مؤتمر عن السياحة بإستكلندا أن ينادوه بـ"هاري" فقط، دون لقب الأمير، وهو الأمر غير المعتاد منذ ولادته حيث يتم مناداته دائما بـ"صاحب السمو الملكى".يشار إلى أنه ستنتهي فترة عمل الأمير هاري باللقب الملكى الرسمى بحلول مارس المقبل.يذكر أنه في 8 يناير 2020،تم إعلان اعتزال Meghan Markle وPrince Harry الحياة الملكية، حيث نشرت الصفحة الرسمية لدوق ودوقة ساسكس على "انستجرام"، صورة لهما مرفقة بخبر تنازل الثنائي عن مهامهما الملكية.وذُكر في البيان، أنه وبعد فترة من التفكير والمناقشات الداخلية، قرر الأمير هاري وميغان ماركل التنازل عن دورهما كعضوين رفيعي المستوى في العائلة الملكية، مع الإشارة إلى أنها خطوة انتقالية نحو بداية جديدة وفرصة للتركيز على الحياة القادمة؛ سيعملان على تربية طفلهما "ارتشي" على احترام القيم الملكية، كما سيحرصان على إنشاء مؤسسة خيرية.كما أعرب الثنائي عن رغبته في أن يستقل ماديًا، كما ينوي الانتقال للعيش بين المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأميركية.البيان لم يخلُ من التعبير عن مشاعر الاحترام للملكة إليزابيث، كما ذكر الثنائي أنه يحرص على تقديم الدعم دائمًا للملكة والمملكة.