زيدان: لن يستطيع أحد النيل من تاريخ مجدي يعقوب

وجه المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، التحية للجراح العالمي المصري الدكتور مجدى يعقوب، على ما قدمه من أعمال جليلة وإنسانية.

وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من سيزرع المليون"، أن مجدي يعقوب يقوم بدور عظيم لخدمة الوطن، ويحظى باحترام الجميع من مختلف دول العالم، لافتا إلى أنه قيمة علمية كبيرة له كل احترام وتقدير من مختلف الدول العربية والأجنبية، موضحًا أن الجراح العالمي، يمثل قيمة وقامة كبيرة، وإنجازاته تحظى باهتمام كل الدول.

وأشار إلى أن يعقوب أصبح من العلامات الفارقة فى الطب، واستطاع أن يحفر اسمه بحروف من نور، وسيظل خالدا في تاريخ البشرية، ولن يستطيع أحد أن ينال من شخصه، " شخصيته تستحق كل الاحترام والتقدير، ونموذجا للشخص الوطني الصميم، الذي يعمل بجد واجتهاد، ومثلا لكل المصريين بمختلف فئاتهم العمرية".