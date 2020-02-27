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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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القبلة
تكنولوجيا
مؤتمر كارتيرون عن لقاء الزمالك والترجي
الخميس 27/فبراير/2020 - 09:23 م
مؤتمر كارتيرون عن لقاء الزمالك والترجي
تصوير :أحمد حسن
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