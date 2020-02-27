بعد تأجيله.. افتتاح معرض فاروق حسني الثلاثاء

يفتتح الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، معرضه الفنى الجديد بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمى) بالزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 24 من الشهر ذاته، يوميًا من 9 صباحًا إلى 9 مساءً عدا يوم الجمعة.وكان الفنان الكبير فاروق حسني، قد قرر تأجيل معرضه الذي كان من المقرر افتتاحه أمس الأربعاء بمجمع الفنون بالزمالك، حدادًا على روح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية أول أمس الثلاثاء.وأكد الوزير أنه سيتم تحديد موعد جديد للمعرض في الفترة المقبلة، داعيًا المولى بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، مؤكدًا أنه كان عنوانًا للوفاء والوطنية والصدق؛ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».