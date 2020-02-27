ارتفاع عدد المصابين في انقلاب قطار مطروح إلى 44

أعلنت مديرية الصحة بمطروح، منذ قليل، ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب قطار الإسكندرية إلى 44 مصابا، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.وشهدت محافظة مطروح انقلاب عربات قطار الإسكندرية - مطروح، بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين..وأوضحت مديرية الصحة في بيان رسمي سابق، أنه تم توزيع الحالات المصابة على المستشفيات (6 مستشفى الحمام، 10 مستشفى العلمين، 20 مستشفى الضبعة)، وجميعهم تلقوا العلاج اللازم.