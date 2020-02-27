بعد السعودية ودبي.. أول حفل لأم كلثوم بتقنية الهولوجرام بدار الأوبرا

تستعد دار الأوبرا المصرية لإقامة أول حفل غنائي لكوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الهولوجرام، التي استخدمتها السعودية للمرة الأولى، وتبعتها دبي.ويقام الحفل يوم 6 مارس، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ويشارك في إحيائه الفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبدالحكيم.يذكر أن السعودية استخدمت خاصية الهولوجرام، للمرة الأولى في 26 يناير 2019، وظهرت من خلاله كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بعد مرور أكثر من 40 عامًا، وتقلد الفنانة صابرين حركاتها على المسرح.كما استحضرت دبي صورة أم كلثوم عبر خاصية الهولوجرام، في إحدى حفلاتها يوم 26 ديسمبر الماضي وشاركت في الحفل الفنانة الشابة حفيدة كوكب الشرق.