بـ60 جنيهًا.. أحمد جمال يحيى حفل عيد الأم 13 مارس

يحيي المطرب أحمد جمال، حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الأم، وذلك يوم الجمعة 13 مارس المقبل، في فاميلي بارك بمدينة الرحاب.وطرحت الجهة المقيمة للحفل، أسعار التذاكر، وبلغت سعر التذكرة الحفل 60 جنيها فقط.ومن المقرر أن يقدم جمال خلال الحفل، أغانى منها: آخر ميعاد، الليلة، على المزيكا، دير بالك، يلا نعيش، خط الحياة، اللى يقولك بحبك، نشيد العاشقين، وبطلنا اللى يعطلنا، وعددا من أغاني ألبومه الجديد والتي طرحت العام الماضي.وطرح جمال مؤخرًا أغنيته الجديدة "كل سنة وانت طيب" على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند، وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس.