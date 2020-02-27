الحكومة: مصر خالية من «كورونا» بشهادة الصحة العالمية (فيديو)

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد أية حالة مصابة بفيروس "كورونا" في مصر.وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، إنه بالرغم من أن مصر خالية من فيروس كورونا بشهادة منظمة الصحة العالمية، إلا أنه يجب أن يكون هناك إجراءات للوقاية، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع اليوم، لاتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس.وأكد أنه لا يتم إخفاء أية معلومات عن المواطنين، لافتًا إلى أنه تم مصارحة الشعب المصري بوجود حالة لمواطن أجنبي وتم شفاءه تمامًا.كما أوضح أن مصر كان لها تجربة جيدة في التعامل مع الفيروس عندما تم التعامل مع المصريين العائدين من ووهان وخضوعهم للحجر الصحي والوقاية التي تمت لهم بشكل كبير، لافتا إلى أن ظهور المرض في أية دولة لا يعد عيبا من تلك الدولة ولكن الخطأ في طريقة إدارتها للأزمة والتعامل مع المرض.