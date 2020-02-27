تخصيص 26 مستشفى على مستوى المحافظات كإجراء احترازي ضد «كورونا»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تخصيص 26 مستشفى على مستوى المحافظات، لتكون بمثابة حجر لأي إصابة بفيروس كورونا.وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن المستشفيات مجهزة على أعلى مستوي وبها وحدات عناية مركزة منفصلة وفي حالة تدهور أي حالة يتم نقلها لأخرى من المستشفيات المعينة.وأوضح أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية أيضًا هو توسيع دائرة المسح لكل القادمين من أي جهة مع تطبيق أعلى على القادمين من الدول التي ظهر فيها المرض بشكل كبير وهم 28 دولة.وأشار إلى أن الحكومة دائمًا كانت تتهم بأن تصرفها على أنه رد فعل، ولكننا أخذنا زمام السبق والإجراءات الاستباقية وهي ركن أساسي تساعدك في احتواء الفيروس.واستجاب لطلب الإعلامي تامر أمين، بإعداد حملة للتوعية بفيروس كورونا وأهم أعراضه وكذلك سبل الوقاية منه.