لحظة انقلاب عربات قطار الإسكندرية - مطروح (فيديو)

حصلت " الدستور " على فيديو للحظة انقلاب قطار الإسكندرية - مطروح في قرية سيدي عبدالرحمن التابعة لمحافظة مطروح.وشهدت محافظة مطروح، انقلاب عربات قطار الإسكندرية - مطروح، بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين.وأوضحت مديرية الصحة في بيان رسمي، أنه تم توزيع الحالات المصابة على المستشفيات "6 بمستشفى الحمام، 10 بمستشفى العلمين، 20 بمستشفى الضبعة"، وتلقوا جميعهم العلاج اللازم.