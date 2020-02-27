الصحة السورية: تحاليل المشتبه فيهم الـ 4 خالية من «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السورية، إجراء تحاليل لـ 4 أشخاص اشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا)، وتبين أنهم خالون من الإصابة ولا خطر على حياتهم والآخرين.وقالت مديرية المخابر في الوزارة- في بيان اليوم الخميس- إنها أجرت خلال الشهر الجاري تحاليل لـ150 عينة أظهرت إصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى الحالات الأربع المشار إليها.وأضافت الوزارة أن المخبر المرجعي مجهز بوسائل التشخيص والشواهد المعيارية المطلوبة لإجراء التحاليل، وينفذ مهامه في الكشف عن حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وأنفلونزا الخنازير وغيرها"، مشيرة إلى أن المخبر المرجعي يستقبل العينات للحالات المشتبه بها من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات طيلة أيام الأسبوع.