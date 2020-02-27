إحالة رئيسي إدارتين بحي شرق الإسكندرية للنيابة الإدارية

أحال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس قسم الإعلانات "م. خ"، ورئيس إدارة إشغال الطريق "ج. ع" اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية ووقفهما عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بتقصيرهما في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حى شرق، وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية.وحذر المحافظ أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر، أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال، مشددًا على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين وتحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله ويتسبب في الإضرار بالصالح العام وإلحاق الأذى بالمواطنين للتحقيق فورا.وشدد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، مؤكدًا على منع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق، والمتابعة المستمرة، في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على المخالفين.