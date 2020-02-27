3 جنيهات قيمة ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن لتصل 23 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بـ32 جنيها بزيادة 3 جنيهات عن الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة خروج العديد من المربين خلال دورات الشتاء بسبب الخسائر التي تعرضوا لها لمدة 4 دورات متتالية وكان من الطبيعي أن ترتفع الأسعار.وقال الزيني، لـ"الدستور"، إن اسعار الكتاكيت بدأت ترتفع ودخول المربين لدورات الإنتاج الجديدة بعد ارتفاع أسعار الدواجن، وبالتالي ارتفعت أسعار الكتاكيت، مشيرا إلى ضرورة أن تضع الحكومة حدا لتذبذب أسعار الدواجن وأن تعمل على استقرار الأسعار مع وقف الاستيراد والاهتمام بالمنتج المحلي، وترك الدواجن للعرض والطلب حتى تستقر أسعارها.