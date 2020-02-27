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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 3 سنوات لضابط وسمسار لسرقتهما «ليبي» في الإسكندرية

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:47 م
السجن 3 سنوات لضابط
السجن 3 سنوات لضابط
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أشرف أبو زينة، رئيس المحكمة، بمعاقبة ضابط شرطة مفصول وسمسار بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهما بسرقة شخص ليبي تحت تهديد السلاح الناري، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمود الربيعي، والدكتور مجدي إسماعيل، وامانة سر السيد الوزيري.

ترجع أحداث القضية رقم 24429 لسنة 2019 جنايات المنتزه أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بسرقة مواطن ليبي بأحد شوارع دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، قيام كل من ش.م.ف، ضابط شرطة مفصول من الخدمة، وم.ص.ح، سمسار شقق، بالتعرف على المجني عليه ع.س.ع، ليبي الجنسية، وذلك لتوفير له شقة بشارع إسكندر إبراهيم دائرة القسم، وبعد مرور عدة أيام قام بالاتصال بالمجني عليه وطلب منه توفير الشقة وعقب وصوله مستقلا سيارة ملاكي فوجئ بالمتهم الأول يشهر في وجهه سلاح ناري طبنجة وكبله بكلبش حديدي مدعي القبض عليه لحيازته مخدرات واصطحبوه في السيارة إلى منطقة ستانلي واستولوا على مبلغ مالي وقدره مائتان وثلاثون ألف جنيها وهاتفه المحمول وتركوه وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبعرضهما على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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