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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أحزان المساء» في القائمة الطويلة للبوكر 2020

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:46 م
القائمة الطويلة للبوكر
القائمة الطويلة للبوكر 2020
حسام الضمرانى
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حصلت العربي للنشر والتوزيع على حقوق ترجمة رواية "أحزان المساء" للكاتبة الهولندية "ماريكا لوكاس رينفيلد"، وهي من ضمن 11 رواية وكتاب، ترجمتها وتترجمها العربي للنشر والتوزيع من هولندا، وتصدر الترجمة العربية للرواية في صيف 2020.

تدور الرواية حول "ياف"، وهي فتاة تعيش مع عائلتها المتدينة في ريف هولندا. وفي أحد أيام الشتاء، يذهب أخوها في رحلة للتزحلق على الجليد، ويتركها وحدها في المنزل، وفي لحظة غضب، تدعو عليه، فلا يعود إلى المنزل أبدًا. يسيطر الحزن على العائلة كلها، وتبدأ "يان" بالانعزال عن الجميع، والدخول في عالم من الأحلام المزعجة.

"لطالما فكرت كثيرًا في حقيقة أنني الصغرى، وكيف أن لا أحد يقول لي بأنني سيُسمح لي بفعل أي شيء عندما أصبح كبيرة كفاية، ولذلك سألت الرب بأن يأخذ أخي "ماتياس" ويترك لي أرنبي. آمين".

هذه هي الرواية الأولى، للشاعرة "ماريكا لوكاس رينفيلد"؛ وتتميز لغتها بالتجريبية، والشاعرية وهو ما نجحت المترجمة "ميشيل هاتشينسون" في نقله أثناء ترجمتها الرواية إلى الإنجليزية.

فازت الرواية أيضًا بجائزة "ليبريس" الأدبية الهولندية عام 2019، وهي جائزة أدبية رفيعة المستوى في هولندا.

فازت "ماريكا لوكاس رينفيلد" كذلك بجائزة "مانبلاد التشجيعية" الهولندية عام 2015. حصلت كذلك عام 2016 على جائزة "سي بادينج" لأفضل ديوان شعري.

ترجمت روايتها هذه إلى أربع لغات؛ الإنجليزية، والأسبانية، والألمانية، والإيطالية. وهي تكتب روايتها الجديدة تحت عنوان "العاصفة". إضافة إلى الكتابة، تعمل "رينفيلد" في مزرعة ألبان.

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