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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصومال تهاجم كينيا وتطالبها بوقف الانتهاكات

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:44 م
الصومال تهاجم كينيا
الصومال تهاجم كينيا
محمد عمر
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شددت الصومال على رفضها تدخل كينيا في شؤونها الداخلية، مطالبة إياها بوقف انتهاكاتها فورا وتجاوزها في المناطق الحدودية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان مساء اليوم، إن حكومة الصومال الفيدرالية قررت اتباع السبل اللازمة، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية لحماية وحدة الصومال وسيادته، بما في ذلك التصدي لجميع الأعمال التي تقوض استقرار البلد وسيادته.

وقالت الوزارة إن حكومة الصومال الفيدرالية انتظرت دون جدوى تخلي حكومة كينيا عن جميع الأعمال التي تشكل تهديدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وكذلك التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي الطويل الأمد بين حكومتي وشعبي البلدين.

وأضافت "لن نتسامح في أي وقت من الأوقات مع أي دولة من الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM) تتجاوز ولايتها وتسىء استخدام عضويتها والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف مع التجاهل التام للأنظمة المنصوص عليها في حكومة الصومال الفيدرالية".

وشددت حكومة الصومال على أنا لا زالت ملتزمة بدعم جميع العمليات المعتمدة من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقيادة البعثة، ولكن كدولة مستقلة وذات سيادة لن تتسامح مع أقل قدر من أشكال التطفل أو التعدي على سيادتها من قبل أي دولة معينة.

وأكدت الخارجية الصومالية أن تدخل كينيا المستمر في المناطق الحدودية يقوض استقرار الصومال وسيادتها محذرة كينيا من سلوكها ضد سيادة الصومال، الذي يضر بالاتفاقات الدولية ومبادئ الاتحاد الأفريقي والاتفاقات الثنائية والأمن العام لجمهورية الصومال الاتحادية.

وتنظر محكمة العدل الدولية فى لاهاى فى النزاع على الحدود البحرية بطلب من الصومال قدمته فى 2014 بعد انهيار مفاوضات بشأن المنطقة التى تبلغ مساحتها 100 ألف كم مربع.

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