أسماء عدد من مصابي حادث قطار الإسكندرية - مطروح

حصلت "الدستور" على أسماء مصابي حادث قطار الإسكندرية - مطروح، والذين تم نقلهم إلى مستشفى "الحمام المركزي".والمصابون هم: "سمير فرج السيد نور الدين 55 سنة، رمضان السيد محمد عيد 69 سنة، مي أحمد الجمل 7 سنوات، إبراهيم رمضان سيد محمد 45 سنة، محمد جمال الصباحي شيشتاوي 20 سنة، أحمد سعد أحمد محمود 50 سنة".يذكر أن شهدت محافظة مطروح، انقلاب عربات قطار الإسكندرية - مطروح، بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين.وأوضحت مديرية الصحة في بيان رسمي، أنه تم توزيع الحالات المصابة على المستشفيات "6 مستشفى الحمام، 10 مستشفى العلمين، 20 مستشفى الضبعة"، وتلقوا جميعهم العلاج اللازم.