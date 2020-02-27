خبير اقتصادي يكشف خسائر العالم من فيروس «كورونا»

منذ ظهور فيروس كورونا فى أواخر سبتمبر الماضى، وهو يعتبر بيت الرعب للعالم، خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدم وجود دواء أو مصل ضده حتى اللحظة.ويأتي إعلان المملكة العربية السعودية عن تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت تخوفا من انتشار فيروس كورونا إنذارا واضحا للخسائر الاقتصادية التى ربما يحققها الفيروس فى العالم."الدستور" ترصد آراء الاقتصاديين حول الأزمة التى يمكن أن تنشأ جراء انتشار الفيروس القاتل.قال الدكتور على عبد الرؤوف، الخبير الاقتصادى إن معدل النمو العالمى وصل فى 2019 إلى 2.9% ولكن من المتوقع أن يقل فى 2020 بسبب انتشار كورونا.وأوضح في تصريح لـ"الدستور" أن الخسائر تتزايد يوميا وقد قدرت مع بداية انتشار الفيروس إلى 160 مليار دولار، ولكن مع هذا الانتشار الواسع يمكن أن تتعدى هذا الرقم بشكل واضح، مشيرا إلى تأثر البورصة العالمية، وكذلك البورصة المصرية بهذا الفيروس وتراجع المؤشرات الأيام الماضية يؤكد ذلك.وقال إن الدول السياحية ستشهد تأثر واضح فى دخلها القومى خاصة الدول التى أعلنت عن وجود إصابات إيجابية بالفيروس وكذلك إنتاج هذه الدول ومعدلات تصديرها سوف تتأثر سلبيا، مضيفا أن الخسائر تتزايد يوميا بسبب تراجع معدلات السياحة عالميا، وكذلك بسبب مخاوف الدول وتوقف الطيران بين بعض الدول، وكذلك وجود تراجع واضح فى الأسواق العالمية وتراجع فى أسهم الصين، منبها بضرورة الحذر من هذا الفيروس والذى تسبب فى رفع قيمة الدولار والذهب.وكان موقع "سكاى نيوز" نشر تقريرا اقتصاديا حول التنبؤ بأن تكون الخسائر التى يتكبدها العالم بسبب هذا الفيروس ربما تصل إلى 160 مليار دولار متجاوزة أربع مرات خسائر العالم من جراء انتشار فيروس "سارس".وكانت الخسائر من فيروس سارس وصلت إلى 40 مليار دولار، وأدى أيضا إلى خفض مساهمة الصين فى الإنتاج العالمى بنسبة 170%.وأشار التقرير الذى نشرته سكاى نيوز، والصادر عن خبراء عالميين فى الإقتصاد، إلى وجود توقع بأن تنخفض مساهمة الصين بشكل أكبر، نظرا لدور الصين المحوري في التجارة العالمية، لأنها أضحت أكبر سوق للسيارات وأعلى مصدر ينفق على السياحة الدولية.من جانبها قالت وكالة "بلومبيرج" أن السبب وراء تراجع الصين فى المساهمة فى الإنتاج العالمى هو تراجع نمو الاستهلاك في البلد الآسيوي بنسبة 5.5 في المئة، خلال الربع الحالي من العام، من جراء تفشي فيروس كورونا.ومن ناحية أخرى رفضت شركات كثيرة في الصين الكشف عن خسائرها وتأثر نشاطها بسبب الفيروس لاسيما الشركات التي تتعامل مع مدينة ووهان؛ وهي مركز لأهم شركات تصنيع السيارات وشركات الحديد في الصين، ويقدر حجم اقتصادها بنحو 214 مليار دولار.من جانبها نشرت صحيفة نيويورك تايمز فى أعداد سابقة لها تقريرا عن تعثر عودة المصانع الصينية إلى نشاطها بسبب عدم إمكانية عودة العمال المهاجرين، أو نظرا لصعوبة الحصول على المواد الخام التي يتطلبها الإنتاج فيما تعرقل إجراءات الحجر الصحي عملية التنقل في البلد الآسيوي.ونشرت تصريح الباحث الاقتصادي في جامعة كورنيل، إيسوار بلاساد، يقول فيه: إن الاستهلاك تأثر بدوره على نحو كارثي، لأن الناس صاروا يفضلون البقاء في بيوتهم عوض أن يخرجوا إلى المطاعم والمنشآت السياحية الأخرى، وهذه الأنشطة الصغرى تساهم بدورها في النمو الاقتصادي للمارد الصيني.وإزاء هذا الوضع، تجد الصين نفسها مطالبة بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب المفروضة، فضلا عن تقديم قروض بنسب فوائد مغرية لأجل إنعاش النمو الاقتصادي.