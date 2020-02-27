«غرفة السياحة»: لا يمكن التكهن بالخسائر بعد توقف «العمرة»

كشف علاء الغمرى، عضو مجلس إداره غرفة شركات السياحة، أن قرار الخارجية السعودية بوقف الرحلات لغرض العمرة مؤقتا وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، أربك الجميع، خصوصا أن هناك تعاقدات مع الفنادق السعودية، بالإضافة إلى تذاكر الطيران بخلاف رسوم التأشيرات، موضحا أنه سيتم مخاطبة الجانب السعودى لمعرفة آلية رد أموال التأشيرات.وأضاف الغمري، لـ"الدستور"، أنه لا يمكن التكهن بحجم الخسائر وخاصة أننا ليس لدينا معرفة بتوقيت تعليق الرحلات كما أنه سيتم مخاطبة شركات الطيران سواء مصر للطيران أو الخطوط الجوية السعودية لمعرفة آلية رد أسعار التذاكر أو سيتم الإرجاء.وكانت المملكة العربية السعودية، قررت إيقاف رحلات العمرة مؤقتا، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد.