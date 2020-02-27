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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة»: نحرص على التعاون بين القطاعين العام والخاص

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:57 م
الدكتور خالد العناني،
الدكتور خالد العناني،
فاتن غلاب ورامي حسين
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أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، حرصه الشديد علي التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة سياحية حقيقية تستحقها مصر وتعادل إمكانياتها السياحية الفريدة عالميًا.

وشدد العناني، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليمات مشددة للحكومة بتقديم كافة التسهيلات للقطاع السياحي وإزالة جميع العقبات أمامه، معلنا أن اللجنة الوزارية للسياحة ولجنة التراخيص السياحية أكبر إنجاز قدمته الحكومة للقطاع الخاص وإثبات علي حرص الحكومة وجديتها في حل المشاكل التي تواجه القطاع.

وأضاف العناني، أن العلاقة الآن بين السياحة وكافة الوزارات والهيئات في أفضل حالاتها، كاشفا عن عدة قرارات مهمة اتخذتها الحكومة لتشجيع السياحة، أهمها تنظيم رحلات طيران من الغردقة وشرم الشيخ إلى الأقصر.

وطالب الوزير، القطاع الخاص بالاستفادة من دمج وزارتي السياحة والآثار لتحقيق صالح الطرفين، وأعرب عن ترحيبه بإنشاء متاحف في كافة المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص على غرار ما تم بالغردقة.

كما أكد إمكانية استفادة القطاع الخاص بالقصور الأثرية في إقامة الحفلات والمؤتمرات بشرط الحفاظ على أثريتها، كما طالبهم باستغلال المنطقة المخططة والمحيطة بمتحف الحضارة بالفسطاط والبحيرة التي سيتم إنشاؤها بها لإقامة مطاعم ومناطق ترفيهية بها تدر دخلًا سياحيًا.

ومن ناحية أخرى، أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية الموازنة العامة لمجلس الإدارة، موجهة الشكر للمجلس برئاسة أحمد الوصيف على الإنجازات العديدة التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية ونجاحه في حل مشكلات عالقة منذ سنوات.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، عقدت أمس برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، وكدليل علي التعاون الوثيق بين القطاع السياحي الحكومي والخاص.

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