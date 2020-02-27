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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تمنع المؤذن أشرف نصر حسن من العمل بالمساجد

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:55 م
وزارة الأوقاف،
وزارة الأوقاف،
أميرة العناني
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قررت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، منع أشرف نصر حسن عيسى، مؤذن مسجد بمديرية أوقاف المنيا، من العمل بالمساجد على أي نحو كان.

وأكدت تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف المنيا على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.

ويأتي ذلك لإنهاء خدمته بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه، من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بتنفيذ القرار.

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