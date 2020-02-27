أمير كرارة يصور «الاختيار» فى لبنان.. خلال أيام

يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهد مسلسله «الاختيار»، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، فى منطقة الحزام الأخضر.

ويتناول مسلسل «الاختيار»، لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة الشهيد أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، الذى استشهد فى كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام ٢٠١٧، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

وكثف مخرج العمل، بيتر ميمى، من ساعات التصوير، ورفعها إلى ١٥ ساعة يوميًا، ويصور بالتوازى مع مشاهد أمير كرارة مشاهد عدد آخر من نجوم العمل.

وانتهى «كرارة» مؤخرًا من تصوير ٦ أسابيع كاملة من المسلسل، فى أكثر من موقع خارجى، منها مناطق بالإسماعيلية، وديكور منزل بيت «منسى»، وأنشاص والتل الكبير والحزام الأخضر، وعدد آخر من مواقع التصوير، وتضمنت معظم المشاهد أعمالًا حربية.

وينتقل «كرارة» بعدها لديكورات أخرى، خلال الأيام المقبلة، كما يستعد للسفر إلى لبنان، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية الأخرى من المسلسل، التى تعتبر أخطر المشاهد التى يحتويها سيناريو العمل.

ومن المقرر أن ينضم عدد آخر من ضيوف الشرف إلى المسلسل، فى الفترة المقبلة، بعد أن انتهى معظم النجوم من تصوير أدوارهم، التى لا تتعدى ٥ أو ٦ مشاهد فى العمل.

ويسعى المخرج للانتهاء من تصوير العمل، منتصف أبريل المقبل، استعدادًا لدخوله مرحلتى المونتاج والمكساج، قبل حلول شهر رمضان، ليكون جاهزًا للعرض وتسليم الحلقات للقنوات العارضة.

ويسافر الموسيقار تامر كروان إلى ألمانيا قريبًا، لوضع الموسيقى التصويرية للمسلسل وتسجيل الموسيقى مع العازفين.

ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، وهو بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج «سينرجى».

