تامر حسنى ينتهى من نصف مشاهد «مش أنا» لعرضه فى العيد

انتهى النجم تامر حسنى من تصوير أكثر من نصف مشاهد فيلمه الجديد «مش أنا»، المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، وذلك بعد عودته من المملكة العربية السعودية التى أحيا بها حفلًا غنائيًا منذ أسابيع قليلة، وذلك بالتزامن مع تسجيل أغنيات ألبومه الجديد.

وصور النجم عددًا كبيرًا من المشاهد اتسمت بالطابع الكوميدى بالسعودية، وذلك بصحبة فريق العمل، والفنان السعودى فايز المالكى، الذى سيظهر ضمن ضيوف شرف الفيلم.

وأشادت صحف سعودية بظهور «المالكى» فى فيلم «مش أنا»، خاصة فى إطار المشاهد الكوميدية التى جاءت بالمشاركة مع النجم المصرى الشهير.

ويقضى تامر حسنى، حاليًا، ساعات طويلة بأحد مطاعم مدينة ٦ أكتوبر، بالإضافة إلى أحد الأندية الشهيرة، للانتهاء من تصوير مشاهده بهما، بصحبة الفنان ماجد الكدوانى والفنانة سوسن بدر، التى تجسد دور أم البطل.

كما يصور لساعات طويلة بصحبة النجمة حلا شيحة، التى تقدم دورًا رومانسيًا فى أحداث العمل الذى تعود به إلى السينما بعد غياب عدة سنوات.

ومن المقرر أن يؤدى بطل العمل عددًا من الأغانى الرومانسية على مدار أحداث الفيلم، ما يجعله منشغلًا أيضًا بتسجيل عدة أغنيات لتلائم القصة.

من جانبها، بدأت سارة وفيق، مخرجة الفيلم، فى التعاون الثانى لها مع تامر حسنى، بعد عملها مساعد مخرج فى فيلم «عمر وسلمى ٣»، أعمال المونتاج لمشاهد «مش أنا»، من أجل الانتهاء من أكبر قدر من المشاهد، بالتزامن مع التصوير.

وتدور أحداث فيلم «مش أنا» فى إطار كوميدى اجتماعى، سيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى.

