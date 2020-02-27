إنهاء خدمة إمام وخطيب بـ«أوقاف الشرقية»

أصدرت وزارة الأوقاف قرارا، اليوم الخميس، بإنهاء خدمة علي منصور موسى مطاوع إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة، بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه.وجاء القرار طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.وأكدت وزارة الأوقاف في قرارها الصادر اليوم: "أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان، سواء بالخطابة أو الدروس أو إمامة المصلين، ويعمم منشورا بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك".