ختم النمر.. أحمد سمير فرج: المسلسل أظهر «جمال بلدنا».. وأحمد صلاح حسنى «موهوب»

رأى أحمد سمير فرج، مخرج مسلسل «ختم النمر»، الذى يعرض حاليًا، أن بطل العمل، أحمد صلاح حسنى، فنان موهوب ويستحق البطولة المطلقة، مشيرًا إلى أنه لم يخش تولى مهمة أول عمل درامى من بطولة «حسنى»، خاصة أنه سبق له إخراج البطولة الدرامية المطلقة الأولى لكل من ياسر جلال وياسمين صبرى، من خلال مسلسلى «ظل الريس» و«حكايتى». وكشف «فرج»، فى حواره مع «الدستور»، عن أبرز كواليس المسلسل، وكيف سادت روح التعاون بين كل المشاركين فيه؟، معبرًا عن سعادته بردود أفعال الجمهور على العمل الذى أنتجته شركة «سينرجى».

■ بداية.. ماذا عن ردود الأفعال التى تلقيتها حول المسلسل؟

- جميع الفنانين المشاركين فى العمل يتحدثون معى باستمرار عن وجود صدى قوى للمسلسل فى الشارع، وما أسعدنى كثيرًا هو تعليق الجمهور، ليس على الأحداث والتمثيل فقط، وإنما على صورة بلدنا والجمال الذى يتمتع به والذى عبرنا عنه خلال أحداث العمل، وتحديدًا أسوان، وهو أمر يدل على أن مجهودنا وصل بالفعل إلى المشاهدين، وهو أمر يُسعد أى فنان.

■ متى بدأ الاستعداد للمسلسل وأعمال التحضير الخاصة به؟

- منذ يوليو الماضى ونحن نستعد للعمل، وكانت الفكرة موجودة لدىَّ أنا والفنان أحمد صلاح حسنى، ثم انضم لنا بعد ذلك المؤلف العبقرى محمد عبدالمعطى، وبعد ٣ أشهر من الاقتراحات تم الاستقرار على الفنانين المشاركين فى العمل، وكل الذين عرضنا عليهم المشاركة فى العمل تقبلوه بمجرد عرض الفكرة، ثم بدأنا التحضير للعمل، وكان ذلك فى أكتوبر الماضى، أما التصوير الفعلى فانطلق فى نهاية نوفمبر وما زال مستمرًا حتى الآن بالتوازى مع عرضه.

■ هل صحيح أن الفنان أحمد صلاح حسنى تخوف من البطولة المطلقة؟

- القرار لم يكن سهلًا عليه، لأن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حسابات دقيقة، ولا بد أن تكون مدروسة جيدًا، أما بالنسبة لى فالأمر لم يكن جديدًا، فسبق وشاركت الفنان ياسر جلال فى أول بطولة مطلقة له، من خلال مسلسل «ظل الريس»، وكذلك الفنانة ياسمين صبرى فى مسلسل «حكايتى»، وتلقيت ردود أفعال رائعة على المسلسلين.

■.. وهل كان مستعدًا لخوض التجربة؟

- نعم، أعتقد أنه كان جاهزًا جدًا للتجربة ويستحقها، وشركة الإنتاج رأت أن لديه القدرة على تحمل مسئولية عمل درامى بمفرده، خاصة أنه حقق، خلال الفترة الأخيرة، ما يؤهله لخوض البطولة المطلقة، ويمتلك الموهبة الكافية، وهذا رأيى أيضًا. والحمد لله النتيجة كانت واضحة فى ردود الأفعال الإيجابية والجميلة التى تلقاها معظم المشاركين فى المسلسل.

■ كيف كانت كواليس المسلسل؟

- الكواليس أثناء التصوير كانت رائعة جدًا، وهذا التعاون لم يكن الأول لى مع فريق العمل، فسبق وتعاونت معهم جميعًا، كما أن لكل فنان طريقته فى التمثيل والأداء، وهذا أمر يضيف البهجة والسعادة على أى عمل فنى ويشعر به أى مخرج، والهدف فى النهاية هو ضمان خروج عمل يستحق المشاهدة.

وفريق العمل بأكمله من مهندسى الديكور و«المونتير» وغيرهم كان منسجمًا جدًا، والأجواء مليئة بروح التعاون والمرح وخفة الظل والتفاهم، وهو ما ظهر فى أحد المشاهد، التى جمعت بين أحمد صلاح حسنى و«نسرين طافش» فى أسوان، حيث فوجئنا بأن المياه عالية بشكل ملحوظ، واضطررنا لإنهاء التصوير فى ساعة إلا ربع، بعدما كان من المفترض أن يأخذ ساعتين، وهذا يشير بوضوح إلى تكاتف فريق العمل مع بعضهم البعض.

■ هل واجهتم صعوبات أخرى أثناء التصوير؟

- رغم صعوبة أماكن التصوير فى أسوان والقاهرة، وفرت الجهة المنتجة لنا الإمكانيات التى ساعدتنا على إنجاز عملنا بسرعة، كما أن الممثلين، خاصة الذين سبق وتعاونت معهم، ساعدونى على إنجاز العمل بسرعة وانسيابية، وحتى الفنانين الذين أتعاون معهم لأول مرة تفهموا طريقة العمل سريعًا.

■ ما المشهد الذى لن تنساه خلف الكواليس؟

- الوفاة المفاجئة للفنان إبراهيم فرح، هو مشهد لا يمكن أن يُنسى بالنسبة لى ولفريق العمل بأكمله، وتكاتفنا معًا لإنجاز العمل تقديرًا للراحل، كما خضع السيناريو لتعديلات جديدة ما أدى لتغيير الأحداث، حيث كان من المفترض أن تستمر شخصيته فى الأحداث حتى نهايتها.

■ كيف ترى الدراما الطويلة ذات الـ٤٥ حلقة؟

- الدراما الطويلة التى تعرض خارج السباق الدرامى فى رمضان على وجه التحديد شىء جديد على الشرق الأوسط، بعكس الدول الأوروبية، لذا أعتقد أنها ستأخذ وقتًا ومجهودًا قبل الاعتراف بها كموسم طبيعى ورئيسى مثل رمضان.

وفى رأيى طالما هناك قنوات فضائية وتليفزيون لا بد من وجود أعمال درامية جديدة ومختلفة ومتنوعة باستمرار وطوال العام، مع العمل على تطوير الأعمال الفنية بصفة عامة، سواء طويلة «٣٠ حلقة أو ٤٥» أو ذات الـ١٥ حلقة فأقل، وأعتقد أنه لا يوجد تأثير سلبى لإحداها على الأخرى، بالعكس تمامًا يسهم تنوعها فى إثراء الساحة الفنية.

■ هل يعنى ذلك أنك تؤيد الأعمال الدرامية التى تعرض خارج الموسم الرمضانى؟

- ليس هناك فرق يُذكر بين الأعمال المعروضة فى رمضان أو خارجه، لأن العمل الجيد يفرض نفسه فى أى وقت يُعرض فيه، وبالنسبة لى عملت فى مواسم مختلفة، سواء فى رمضان أو خارجه، واهتمامى دائمًا يكون بمضمون ونجاح العمل وليس الموسم الذى يعرض فيه. فى الماضى، لم تكن الدراما الرمضانية بهذا الشكل الذى نراه الآن، فكان صناع الأعمال الفنية يكتفون بـ٥ مسلسلات لعرضها فى رمضان، وتعرض باقى المسلسلات طوال العام، وهذا الوضع تغير بعد الثورة تحديدًا، فأصبح هناك صراع بين المسلسلات على الموسم الرمضانى، وفى بعض الأحيان تكون المنافسة بين ٤٠ مسلسلًا، وهذا عدد كبير جدًا.

