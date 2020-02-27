«مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة» فى منافذ الهيئة العامة للكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية) كتاب "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة"، إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.ويهدف هذا الكتاب، إلى بيان مخاطر الإلحاد المسيس أو الموجه الممول، قصد الإتيان على مجتمعاتنا من داخلها وتفتيتها بأيدي بعض أبنائها.ويفرق الكتاب، بين حرية المعتقد والاستهداف السياسي تحت مسمى حرية الاختيار، فحرية المعتقد مكفولة، والاستهداف الموجه قصد إثارة الفوضى وإسقاط الدول أو إضعافها من الداخل أمر لا يمكن أن يقبله أحد.كما يقدم الكتاب حلولًا لمواجهة الفكر الإلحادي ومعالجة أسبابه وتفنيد شبه الملحدين، مع إبراز أهمية التدين الصحيح الخالص لوجه الله تعالى، وليس التدين الشكلي أو السياسي الصاد عن دين الله.ويتناول الطرق الوقائية والعلاجية للإلحاد، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والمجتمعية في التوعية بمخاطره وتحصين مجتمعاتنا منه.