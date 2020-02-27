وزير الأوقاف يكلف علاء حلمى بأعمال مدير الشئون المالية

أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارا وزاريا، اليوم الخميس، بتجديد تكليف علاء حلمي محمد مرعي للقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.ومن جانب آخر، اعتمد وزير الأوقاف إنشاء ثلاثة مراكز بحثية متخصصة داخل المجلس الاعلى للشئون الاسلامية وهي مركز الدراسات والبحوث الدينية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.ويتولى الإشراف العلمي عليه الدكتور أحمد ربيع أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية وعميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، مع تكليف الشيخ عبدالفتاح عبد القادر جمعة بالإشراف الإداري على المركز.