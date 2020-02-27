«البرج سكان»: نستهدف افتتاح 3 فروع فى القاهرة الكبرى

قال الدكتور أحمد وفائي رئيس مركز البرج سكان، أستاذ الأشعة بالقصر العيني في جامعة القاهرة، إن افتتاح الفرع الثاني بشبرا.يأتي ضمن خطة المركز للتوسع والانتشار في القاهرة الكبرى، وتقديم الخدمات أشعة التشخيصية على أحدث مستوى أحدث أجهزة وأكثر خبرة للعاملين بالتكامل مع معمل البرج.وأضاف وفائي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان افتتاح الفرع الثاني لمركز البرج سكان للأشعة التشخيصية بحضور سوزي هولمز، رئيسة التصوير التشخيصي في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة سيمنز، أنهم يستهدفون افتتاح 3 فروع جديدة في القاهرة الكبرى خلال 2020.وعن مدى تأثير افتتاح كثير من مراكز الأشعة التشخيصية في القاهرة الكبرى على جودة ودقة الفحوصات، موضحا أن المنافسة بين مراكز الأشعة المختلفة تصب في مصلحة المريض ليحصل على أفضل خدمة، حيث يسعى كل مركز إلى الحصول على توفير أحدث الأجهزة وتقديم أسعار تنافسية.وعقد «البرج سكان» مؤتمرًا لإعلان افتتاح الفرع الثاني بالتعاون مع شركة «سيمنس»، ومناقشة خطة التوسع في جميع أنحاء الجمهورية برئاسة الدكتور أحمد وفائي، أستاذ الأشعة بالقصر العيني بجامعة القاهرة وزميل الكلية البريطانية لأطباء الأشعة، ورئيس مركز البرج سكان وحضور سوزي هولمز، رئيسة التصوير التشخيصي في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة سيمنز.