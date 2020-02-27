رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عبدالرحيم طايع يكتب: حسم الخلافات فى غناء المهرجانات

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:35 م
عبدالرحيم طايع
عبدالرحيم طايع
طباعة

أثارت أغنية حسن شاكوش «بنت الجيران» جدلًا واسعًا على صفحات السوشيال ميديا، وفى المواقع والصحف، سرعان ما جاوز هذا الجدل الأغنية نفسها إلى مغنيها، ثم إلى الموجة العالية كلها، موجة «غناء المهرجانات» التى ملأت الساحة وصارت أطغى شىء مسموع، يسمعه الناس بإرادتهم أحيانًا، وكثيرًا فى التكاتك والميكروباصات والمقاهى البائسة، حوت الأغنية المذكورة لفظى «خمور وحشيش»، مما جعلها مادة مستفزة محرضة على النقاش بشأنها.
ما زال الحوار مستمرًا، لكن رفضت طائفة من الناس هذه الموجة رفضًا قطعيًا، رفضت الكلمات والألحان والأصوات التى تغنى، بل بغت فرفضت أشكال المغنين وسخرت منها ونعتتها بأسوأ النعوت، وقالت المقولات التقليدية الشائعة من نوعية إن ما يجرى يناقض الذوق العام وما إلى ذلك.. فى المقابل قبلتها طائفة ثانية قبولًا كاملًا متهكمة على الرافضين أنفسهم، وقائلة إن الموجة لها أصول فى تراثنا الغنائى المصرى، وإن الألفاظ التى تحتويها ذائعة عندنا وليست من الفضاء الخارجى، وإن هذه الأغانى لها جماهيرها الغفيرة بين البسطاء والشعبيين وسكان العشوائيات وعموم الناس، ولا داعى للتعالى عليها وعلى من يفضلونها.
تنوعت كل طائفة من هاتين الطائفتين؛ فضمت مثقفين معتبرين ومتذوقين راسخين وعارفين بالشعر والموسيقى والغناء، وبشرًا عاديين أيضًا أدلوا بدلوهم فى الموضوع الساخن الشيق، وظهرت طائفة ثالثة بدت متحفظة فى آرائها وأقوالها؛ حتى إن متابعيها لم يعرفوا إن كانت مع هذه الموجة أم ضدها، لكن استفادوا من جملة الآراء والأقوال مكونين فكرة شاملة عن الموضوع.
نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر، أصدرت قرارًا فوريًا فى أعقاب انتشار حالة شاكوش وأغنيته، بإيقاف شاكوش وآخرين، شملت القائمة ٢٣ اسمًا لمغن وفرقة مهرجانات، إيقافهم عن الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية ومنع التعامل معهم من قبل أى جهة.. وهو القرار الذى توسع الإعلام فى بثه للجماهير، والذى كان محل رضا كثيرين، للأمانة، واستهجان كثيرين آخرين أيضًا يؤمنون بالحرية المطلقة وبحق هؤلاء المغنين فى التعبير عن أنفسهم وأفكارهم وأحوالهم بطريقتهم الخاصة مهما كان الاختلاف معهم رهيبًا!
بالنسبة لكلمات هذه الأغانى، أغانى المهرجانات، فتبدو منتمية، بقوة إلى شارع شعبى جديد معقدة ظروفه للغاية؛ ففيه ما فيه من المشكلات والأزمات والتناحر والتصارع.. ومن الطبيعى، والوضع هكذا، أن تغرقه المخدرات والممنوعات، وأن تقل فيه الثقة وتفشو الخيانات وينعدم الضمير، شارع صعب للغاية فى الواقع، لكنه صار موجودًا عندنا إن شئنا الصدق!
تتشابه ألحان أغانى المهرجانات؛ فإما أنها مسروقة من التراث والتوزيع الموسيقى تدخل مشوشًا على جريمة السرقة النكراء، وإما أنها ألحان مصنوعة خصيصًا للأغانى المهرجاناتية، صنعها ملحنون ليسوا دارسين، لكن لديهم خبرات ما تؤهلهم لمعاملة الكلمات الشعرية، الإيقاع يميز موسيقى هذه الأغانى، الإيقاع الصاخب المحرض على الرقص والقفز، والآلات الإيقاعية كالدرامز والبونجز والطبلة والصاجات أبرز الأدوات الموسيقية الواضحة فى الألحان، ينسب المهرجاناتيون موسيقاهم إلى موسيقى الراب الأمريكية العائدة لثقافة الهيب هوب.
أصوات المغنين، فى مجملها، ليست أصواتًا طربية، لكن زاعقة، تناسب الكلمات والألحان، وتجيد التلون مع مراحل الأغانى التى كالحكايات، إلا أن المستمع النابه قد يلمح بينها أصواتًا جميلة الخامات، وليس المطلوب من المغنى المهرجاناتى أن يظهر قدراته الصوتية، لكن أن يوافق صوته خشونة الكلمة وليونتها وهوس الإيقاع!
مَنْ رفض الموجة حُق له أن يرفضها ولديه أسبابه المقنعة، ومثله، بالضبط، من قبلها، لكن المنع مشين فى زمن السماوات المفتوحة والقدرة على الوصول إلى المستمعين بأقل مجهود وبأكثر من طريقة يسيرة ومضمونة، وليست مكلفة وعبر وسائط يحقق بعضها أرباحًا هائلة أيضًا.
إن الموجة محصورة فى اسمها بالنهاية، هى «أغانى المهرجانات»، خلقت وجودها واختارت حروف اسمها، وتفاعل الشارع العام معها، رافضًا أو قابلًا، وكل ما قاله الرافضون والقابلون بالمناسبة له ظلال من الحقيقة، فلا يصح خنق شىء استطاع التنفس بعد أن كان مكبوتًا، لكن يصح تأمله ودراسته بموضوعية، وفرز جيده من رديئه، وتقييم تجربته من قِبَل متخصصين واعين نابهين، يتفهمون أبعاده ولا يعاملونه بالاحتقار والتهميش، من تضرر من شىء بعد ذلك فالقضاء أمامه. من الواجب أخيرًا أن نشير إلى وفرة المواهب الأصيلة العظيمة ببلدنا، لكن للأسف لا يهتم بها أحد!

موضوعات متعلقة

«ألغاز جنازة مبارك».. لماذا تأخر الرئيس وغاب وزير الدفاع والمشير طنطاوي؟

زكريا عزمى يكشف موقف «مبارك» من التوريث (فيديو)

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

الصور

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

الأكثر قراءة

حكم الشرع في تعليق موسم الحج هذا العام.. وكيل الدعوة بالأوقاف يجيب

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

الباز يتحدى عبدالله رشدى: أجب على هذا السؤال

مصدر: 20 مصابًا فى حادث قطار الإسكندرية - مطروح

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": مميزات عملية تحويل مسار الأثنى عشر والساسي

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
ثروت الخرباوي
إمام الدماء.. ابن تيمية.. قصة الأب الروحى لـ«شياطين الإرهاب»
مدحت بشاى
الثقافة وبيوتها التى تعود
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية لكتاب «مفهوم الأخلاق» لـ ولتر ستيس

علا عادل تبدأ مهام عملها بجولة بالقومي للترجمة

الأحد.. مؤتمر لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة لملتقى الخط العربي

السبت.. وثائق وأسرار تأميم قناة السويس بنقابة الصحفيين