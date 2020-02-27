عبدالرحيم طايع يكتب: حسم الخلافات فى غناء المهرجانات



أثارت أغنية حسن شاكوش «بنت الجيران» جدلًا واسعًا على صفحات السوشيال ميديا، وفى المواقع والصحف، سرعان ما جاوز هذا الجدل الأغنية نفسها إلى مغنيها، ثم إلى الموجة العالية كلها، موجة «غناء المهرجانات» التى ملأت الساحة وصارت أطغى شىء مسموع، يسمعه الناس بإرادتهم أحيانًا، وكثيرًا فى التكاتك والميكروباصات والمقاهى البائسة، حوت الأغنية المذكورة لفظى «خمور وحشيش»، مما جعلها مادة مستفزة محرضة على النقاش بشأنها.

ما زال الحوار مستمرًا، لكن رفضت طائفة من الناس هذه الموجة رفضًا قطعيًا، رفضت الكلمات والألحان والأصوات التى تغنى، بل بغت فرفضت أشكال المغنين وسخرت منها ونعتتها بأسوأ النعوت، وقالت المقولات التقليدية الشائعة من نوعية إن ما يجرى يناقض الذوق العام وما إلى ذلك.. فى المقابل قبلتها طائفة ثانية قبولًا كاملًا متهكمة على الرافضين أنفسهم، وقائلة إن الموجة لها أصول فى تراثنا الغنائى المصرى، وإن الألفاظ التى تحتويها ذائعة عندنا وليست من الفضاء الخارجى، وإن هذه الأغانى لها جماهيرها الغفيرة بين البسطاء والشعبيين وسكان العشوائيات وعموم الناس، ولا داعى للتعالى عليها وعلى من يفضلونها.

تنوعت كل طائفة من هاتين الطائفتين؛ فضمت مثقفين معتبرين ومتذوقين راسخين وعارفين بالشعر والموسيقى والغناء، وبشرًا عاديين أيضًا أدلوا بدلوهم فى الموضوع الساخن الشيق، وظهرت طائفة ثالثة بدت متحفظة فى آرائها وأقوالها؛ حتى إن متابعيها لم يعرفوا إن كانت مع هذه الموجة أم ضدها، لكن استفادوا من جملة الآراء والأقوال مكونين فكرة شاملة عن الموضوع.

نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر، أصدرت قرارًا فوريًا فى أعقاب انتشار حالة شاكوش وأغنيته، بإيقاف شاكوش وآخرين، شملت القائمة ٢٣ اسمًا لمغن وفرقة مهرجانات، إيقافهم عن الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية ومنع التعامل معهم من قبل أى جهة.. وهو القرار الذى توسع الإعلام فى بثه للجماهير، والذى كان محل رضا كثيرين، للأمانة، واستهجان كثيرين آخرين أيضًا يؤمنون بالحرية المطلقة وبحق هؤلاء المغنين فى التعبير عن أنفسهم وأفكارهم وأحوالهم بطريقتهم الخاصة مهما كان الاختلاف معهم رهيبًا!

بالنسبة لكلمات هذه الأغانى، أغانى المهرجانات، فتبدو منتمية، بقوة إلى شارع شعبى جديد معقدة ظروفه للغاية؛ ففيه ما فيه من المشكلات والأزمات والتناحر والتصارع.. ومن الطبيعى، والوضع هكذا، أن تغرقه المخدرات والممنوعات، وأن تقل فيه الثقة وتفشو الخيانات وينعدم الضمير، شارع صعب للغاية فى الواقع، لكنه صار موجودًا عندنا إن شئنا الصدق!

تتشابه ألحان أغانى المهرجانات؛ فإما أنها مسروقة من التراث والتوزيع الموسيقى تدخل مشوشًا على جريمة السرقة النكراء، وإما أنها ألحان مصنوعة خصيصًا للأغانى المهرجاناتية، صنعها ملحنون ليسوا دارسين، لكن لديهم خبرات ما تؤهلهم لمعاملة الكلمات الشعرية، الإيقاع يميز موسيقى هذه الأغانى، الإيقاع الصاخب المحرض على الرقص والقفز، والآلات الإيقاعية كالدرامز والبونجز والطبلة والصاجات أبرز الأدوات الموسيقية الواضحة فى الألحان، ينسب المهرجاناتيون موسيقاهم إلى موسيقى الراب الأمريكية العائدة لثقافة الهيب هوب.

أصوات المغنين، فى مجملها، ليست أصواتًا طربية، لكن زاعقة، تناسب الكلمات والألحان، وتجيد التلون مع مراحل الأغانى التى كالحكايات، إلا أن المستمع النابه قد يلمح بينها أصواتًا جميلة الخامات، وليس المطلوب من المغنى المهرجاناتى أن يظهر قدراته الصوتية، لكن أن يوافق صوته خشونة الكلمة وليونتها وهوس الإيقاع!

مَنْ رفض الموجة حُق له أن يرفضها ولديه أسبابه المقنعة، ومثله، بالضبط، من قبلها، لكن المنع مشين فى زمن السماوات المفتوحة والقدرة على الوصول إلى المستمعين بأقل مجهود وبأكثر من طريقة يسيرة ومضمونة، وليست مكلفة وعبر وسائط يحقق بعضها أرباحًا هائلة أيضًا.

إن الموجة محصورة فى اسمها بالنهاية، هى «أغانى المهرجانات»، خلقت وجودها واختارت حروف اسمها، وتفاعل الشارع العام معها، رافضًا أو قابلًا، وكل ما قاله الرافضون والقابلون بالمناسبة له ظلال من الحقيقة، فلا يصح خنق شىء استطاع التنفس بعد أن كان مكبوتًا، لكن يصح تأمله ودراسته بموضوعية، وفرز جيده من رديئه، وتقييم تجربته من قِبَل متخصصين واعين نابهين، يتفهمون أبعاده ولا يعاملونه بالاحتقار والتهميش، من تضرر من شىء بعد ذلك فالقضاء أمامه. من الواجب أخيرًا أن نشير إلى وفرة المواهب الأصيلة العظيمة ببلدنا، لكن للأسف لا يهتم بها أحد!

