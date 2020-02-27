رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة يبحث آخر مستجدات تطوير الجامعة العمالية

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:31 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
دعاء جابر
طباعة
عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا، لبحث آخر تطورات عملية تطوير الجامعة العمالية، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، وأن تكون البداية بشعبة الفندقة بعد تطويرها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، رئيس لجنة إعادة هيكلة الجامعة العمالية، وعضوية عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمشرف العام على الجامعة العمالية، وياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، والدكتورة سحر صدقي رئيس الجامعة، والدكتور طه كامل رياض الأمين العام للجامعة.

وتناول الاجتماع المقترحات والتصورات التي تم وضعها لإنهاء مشاكل الجامعة العمالية، وتعظيم الاستفادة منها وتحسين مخرجاتها.

وعرض الدكتور محمد أيمن عاشور رؤيته بشأن الإجراءات المطلوبة لإنهاء مشاكل الجامعة، مستعرضا أهم الملاحظات التي تم رصدها من خلال اللجان الفنية التي قامت بإجراء زيارات للجامعة وفروعها بالمحافظات.

وطلب ممثلي الجامعة واتحاد العمال فرصة لدراسة تقارير الملاحظات، وكافة المقترحات التي تقدم بها نائب وزير التعليم العالي لإنهاء مشاكل الجامعة.

ومن جانبه؛ قال وزير القوي العاملة، إنه مازال هناك وقت كاف لتطوير الجامعة وفقا لأحدث النظم في مجال التعليم العالي والتكنولوجي، وأنه جاري تطوير شعبة الفندقة في كافة فروع الجامعة العمالية.

موضوعات متعلقة

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

مختار جمعة يصدر قرارًا وزاريًا مهمًا بشأن هيئة الأوقاف

الحكومة تطلب موظفين للعمل فى 5 محافظات

مصر للطيران تلغي حجوزات حاملي تأشيرات العمرة

الصور

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

الأكثر قراءة

حكم الشرع في تعليق موسم الحج هذا العام.. وكيل الدعوة بالأوقاف يجيب

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

الباز يتحدى عبدالله رشدى: أجب على هذا السؤال

مصدر: 20 مصابًا فى حادث قطار الإسكندرية - مطروح

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": مميزات عملية تحويل مسار الأثنى عشر والساسي

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

منوعات

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
ثروت الخرباوي
إمام الدماء.. ابن تيمية.. قصة الأب الروحى لـ«شياطين الإرهاب»
مدحت بشاى
الثقافة وبيوتها التى تعود
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية لكتاب «مفهوم الأخلاق» لـ ولتر ستيس

علا عادل تبدأ مهام عملها بجولة بالقومي للترجمة

الأحد.. مؤتمر لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة لملتقى الخط العربي

السبت.. وثائق وأسرار تأميم قناة السويس بنقابة الصحفيين