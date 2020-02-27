حصيلة جديدة: 36 مصابا في حادث قطار مطروح

أعلنت مديرية الصحة في مطروح، أن عدد المصابين في حادث قطار مطروح ارتفع إلى 36 مصابا، مؤكدة نقل المصابين إلى مستشفى الحمام والعلمين والضبعة لتلقي العلاج اللازم.وأوضح "البيان"، أنه تم توزيع الحالات المصابة على المستشفيات "6 مستشفى الحمام، 10 مستشفى العلمين، 20 مستشفى الضبعة"، وتلقوا جميعهم العلاج اللازم.وشهدت محافظة مطروح، منذ قليل، انقلاب عربات قطار الإسكندرية - مطروح، بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين.