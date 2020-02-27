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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: مشروعات زراعية للأكثر احتياجا ومتضرري التصحر

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:25 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد علي مهدي
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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بالأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية مصطفي إسماعيل خلال زيارته للمحافظة.

حيث تم بحث التعاون المشترك لدعم القرى الأكثر احتياجا بمجالات التعليم والصحة من خلال تطوير الوحدات الصحية وإنشاء نقطة إسعاف سريع ورفع كفاءة المنازل ومحطات مياه الشرب وإنشاء محطات طاقة شمسية لزيادة عدد ساعات تشغيل الكهرباء وإنشاء منازل جديدة.

وأوضح الزملوط، أن هذا التنسيق يأتي فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق النائية، وأضاف أنه تم بحث تحويل الدعم النقدي لحالات التصحر والجفاف لمشروعات زراعية وتمليكها لهذه الحالات لمساعدة على تحسين ظروف معيشتهم وتوفير فرص عمل لهم والقضاء على التصحر.
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط

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