محافظ الوادي الجديد: مشروعات زراعية للأكثر احتياجا ومتضرري التصحر

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بالأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية مصطفي إسماعيل خلال زيارته للمحافظة.حيث تم بحث التعاون المشترك لدعم القرى الأكثر احتياجا بمجالات التعليم والصحة من خلال تطوير الوحدات الصحية وإنشاء نقطة إسعاف سريع ورفع كفاءة المنازل ومحطات مياه الشرب وإنشاء محطات طاقة شمسية لزيادة عدد ساعات تشغيل الكهرباء وإنشاء منازل جديدة.وأوضح الزملوط، أن هذا التنسيق يأتي فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق النائية، وأضاف أنه تم بحث تحويل الدعم النقدي لحالات التصحر والجفاف لمشروعات زراعية وتمليكها لهذه الحالات لمساعدة على تحسين ظروف معيشتهم وتوفير فرص عمل لهم والقضاء على التصحر.