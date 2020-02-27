حكم الشرع في تعليق موسم الحج هذا العام.. وكيل الدعوة بالأوقاف يجيب

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الدعوة بوزارة الأوقاف، إن جميع المسلمين قلوبهم متعلقة ببيت الله الحرام، استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما دعى المولى عز وجل: "فاجعل أَفْئِدَةً مِّنَ الناس تهوي إِلَيْهِمْ وارزقهم مِّنَ الثمرات لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ"، فقلوب المسلمين تتمنى الحج والعمرة.وأوضح أبو عمر، أن الحكم الشرعي تابع لرأي الطب في هذه الحالة، فإذا أعلن الأطباء أن التجمع في أثناء أداء مناسك العمرة والحج سيزيد من انتشار الوباء ولابد من منع التجمعات، فهنا حكم الشرع يتبع رأي الأطباء ولا يوجد مخالفة للدين في هذا الحكم، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه العزيز: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ"، وهنا أهل الذكر هم الأطباء.واستشهد وكيل الدعوة بوزارة الأوقاف، بقوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، مضيفا أن الإسلام حفظ الروح وأعطى لها قيمة كبيرة والرسول صل الله عليه وسلم علمنا حماية الروح والكيان، والإنسان في الشريعة الإسلامية مكرم وله مكانته، والإسلام يعطي حياة لإسلام قيمة كبيرة جدا وبيحافظ عليه قدر المستطاع، فإذا تم إلغاء موسم العمرة والحج لهذا العام فهو ليس مخالفا لقواعد الإسلام.