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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رئيس الرقابة الإدارية يلتقي أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:24 م
رئيس الرقابة الإدارية
رئيس الرقابة الإدارية
حسام محفوظ
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التقى الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور كل من هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من القيادات النسائية ببعض محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير رئيس الهيئة في كلمته على أن محاربةُ الفساد ونشرِ قيم النزاهةَ والشفافية تأتى على رأسِ أولويات رئيس الجمهورية وما صرح به "بأن مصر الحديثة ليس بها مكان لفاسد أيًا كان وألا يتولى المناصبَ الا من يستحقها" وهو ما سعت إليه هيئةُ الرقابةِ الإدارية، التي استطاعت بسواعدِ ابناءِها المُخلصينَ أن تحقق أهدافَهَا على مدار خمسون عامًا ونالت به ثقةَ أبناءِ هذا الوطن.

كما أشار الوزير إلى أن توسيعِ نطاقِ اختصاصات الهيئة بتعديل قانونها خلال عام 2017 الذي وافق عليه البرلمانُ المصري لم يكُن سَعيًا لمزيدٍ من السلطاتِ والنفوذ، وإنما لزيادةِ فاعليةِ الهيئة وتعظيمِ قدراتها في محاربة الفساد، حيث شملت تلك التعديلات إضافة جرائم الاتجار بالبشر والنقدِ الأجنبي، وانتحالِ الصفة وكان لها بالغ الأثر في ضبطِ العديدِ من الشبكاتِ الدولية والجرائم المنظمة فى فترةِ وجيزة.

كما توجه بالشكر الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الموقر، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، وجميع أعضاء المجلس الذين وضعوا ثقتهم في هيئة الرقابة الإدارية وساندوها إيمانًا منهم بأهميةِ دورِها فى تلكَ المرحلة.

وفى ختام كلمته قدمَ شهادةِ اعزاز وتقدير للمرأة المصرية ودورها البارز في النهوضِ بالمجتمع الى جانب تربيتها للنشئ من أبناء الوطن وحضورها بقوة في كافةِ المجالات، حيث تشهد مصر حاليًا أكبر نسبة لتمثيل المرأة نيابيا في البرلمان أو فى توليها المناصب بالحكومة والحقائق تؤكد أنها شريك رئيسي في نهضةِ هذه الأمة ورسمِ مستقبلها.

ودار هذا اللقاء في إطار الفعاليات التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستضافة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري والقيادات النسائية لعدد 5 محافظات - في إطار تأهيل الدفعة الثانية للبرنامج التنفيذي للقيادات النسائية بالحكومة الذى يتم بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة - بعرض عدة موضوعات أبرزها التعريف بمهام واختصاصات الهيئة والبرامج التدريبية التخصصية التي تقدمها الأكاديمية، واستعراض بعض من جهود الهيئة في مجالي منع ومكافحة الفساد، ‏وعرض تقديمى للمشروع القومي للبنية المعلوماتية لبناء الدولة المصرية الحديثة، وإثر الفساد الضار على الأمن القومي المصري، وكذلك عرض بعض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات وإزالة مشاكل المستثمرين.
رئيس الرقابة الإدارية
رئيس الرقابة الإدارية
رئيس الرقابة الإدارية
رئيس الرقابة الإدارية
رئيس الرقابة الإدارية
رئيس الرقابة الإدارية
رئيس الرقابة الإدارية
رئيس الرقابة الإدارية

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