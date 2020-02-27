الاشتباه في إصابة 321 بـ«كورونا» في النمسا

بحث المستشار النمساوي «سيباستيان كورتس» مساء اليوم، مع كل من وزير الداخلية كارل نيهمر ووزير الصحة رودلف أنشوبير، تطورات الوضع في البلاد بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة فيينا.وقال كورتس - في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مساء اليوم - إن بلاده تكثف جهودها لملاحقة انتشار المرض وتولى عناية خاصة للمدارس والحضانات ولن تقوم بإغلاقها إلا في الحالات الاضطرارية لذلك.وأشار إلى استمرار التنسيق مع السلطات الإيطالية لمنع انتشار المرض وتوفير أقصى رعاية للمصابين وتكثيف الخدمات الصحية والحجر الصحي لرفع نسب الشفاء من المرض.من جانبه، أكد ردولف هوبر وزير الصحة على وجود حالة طوارئ في المستشفيات وتكثيف الخدمات الصحية للتعامل مع أي إصابات جديدة محتملة جراء الانتشار السريع للفيروس، لافتا إلى أن اجتماع وزراء الصحة بروما أمس شدد على استمرار التنسيق والتعاون الطبي لمكافحة المرض.من ناحيته، قال كارل نيهمر وزير الداخلية إن هناك متابعة مكثفة من لجنة الأزمات في الوزارة لكل تطورات أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حتى الآن هناك 321 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى ثبوت إصابة رجل مسن اليوم في فيينا كأول حالة من نوعها بالعاصمة.