السعودية تخفض إمدادات النفط للصين 500 ألف برميل في مارس

قال مصدران مطلعان إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، ستخفض إمدادات الخام إلى الصين في مارس بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا بسبب تباطؤ طلب المصافي في أعقاب تفشي فيروس كورونا.وأضاف المصدران، أن حجم الخفض يبرز تراجع الاستهلاك الناجم عن التفشي لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.وعادة ما تتلقى الصين ما بين 1.8 مليون ومليوني برميل يوميا من الخام السعودي، وقال أحد المصدرين رافضا‭ ‬الكشف عن هويته "الخفض ناتج عن تراجع الطلب."